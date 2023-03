Locatelli sicuro: “Dobbiamo andare lì a fare una partita intelligente”

Ieri sera la Juventus ha battuto il Friburgo nell'andata degli ottavi di Europa League. Il centrocampista ha tracciato la via per il ritorno

Sarà importante gestire le energie con le partite di campionato e il ritorno coi tedeschi: "E' chiaro che le partite sono molte, ma per noi è un piacere giocare. Se posso farle tutte, le faccio. C'è un po' di stanchezza, ma bisogna essere maturi, recuperare bene le energie a casa e dobbiamo cercare di dare tutto in ogni partita , poi è chiaro che ci sono i cambi che possono fare la differenza".

In Europa sembra esserci un senso di appartenenza diverso: "Non è che sottovalutiamo il campionato, ma è chiaro che la competizione europea ti dà delle motivazioni particolari. Ma siamo consapevoli che dobbiamo fare i nostri punti in campionato, quindi in tutte le competizioni dobbiamo dare il 100%".