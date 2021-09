Locatelli: “Abbiamo fatto quello che ci ha chiesto il mister. In campionato risaliremo in alto”

Il centrocampista bianconero ha parlato al termine del match contro il Chelsea

Nella serata di ieri la Juventus ha compiuto l'impresa battendo i Campioni d'Europa in carica del Chelsea per 1-0. La gara è stata decisa dall'uomo che sta diventando sempre di piu il trascinatore indiscusso di questa squadra, Federico Chiesa. L'ex viola infatti, continua ad illuminare e a crescere a dismisura partita dopo partita e lo ha dimostrato anche nel big match di ieri, soprattutto in occasione del gol quando ha bruciato Rudiger con uno scatto poderoso e poi ha esploso un missile terra aria che si è infilato alle spalle dell'estremo difensore avversario. Ma non è stata solo la notte di Federico Chiesa, perche grandissimi meriti vanno anche a tutto il resto della squadra, protagonisti di una partita pressochè perfetta, sia per come è stata preparata e studiata da Allegri, sia per come è stata espressa dai suoi interpreti.