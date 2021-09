Lo stabilimento di Bernardeschi risponde: “Non abbiamo lavoratori in nero. Federico è estraneo ai fatti”

Arriva la risposta del team di Amare Holi Beach

Nella giornata di ieri è arrivata una notizia che ha scosso l'ambiente della Juve e in particolar modo il giocatore azzurro Federico Bernardeschi. L'ex viola infatti, è finito al centro di un grave episodio che vede coinvolto il suo stabilimento balneare Amare Holi Beach di Massa Carrara, in cui dopo alcuni controlli sono stati rinvenuti diversi 'lavoratori a nero'.

" Nelle ultime ore si sta diffondendo la notizia riguardante la multa di 40.000 euro a carico della nostra struttura. I giornali stanno sfruttando la notizia e direttamente il nome di Federico Bernardeschi per accaparrarsi qualche click e visualizzazione. La notizia riportata è totalmente imprecisa. Amare Holi Beach NON ha lavoratori 'in nero' e sposa una politica di totale trasparenza. I lavoratori di cui parlano i giornali sono esterni alla nostra realtà. Persone esterne che hanno organizzato una festa privata non legata al nostro brand.

Siamo dei giovani imprenditori che si sono messi in gioco in uno dei periodi storici più difficili per l’Italia. Abbiamo subito chiusure, ostruzioni e limitazioni restando sempre in silenzio e subendo ogni decisione. Abbiamo lavorato duro ogni giorno a testa bassa per creare il nostro futuro e garantirlo ad ogni membro della nostra grande Famiglia.