Lo Monaco: “Allegri ha fatto grandi cose, non ha perso la bussola”

Pietro Lo Monaco, dirigente, ha detto la sua a TMW Radio sulla Juventus, parlando anche di Allegri. Ecco le sue parole: "Allegri? E' un allenatore che per quelle che sono le sue peculiarità ha fatto grandi cose. Non è facile partire su una squadra che deve puntare su Pogba, Di Maria, Paredes e Chiesa e averli così poco. Non è facile disputare un campionato in questo modo, lui non ha mai perso la bussola, ha fatto le cose giuste, come lanciare diversi giovani. Oggi sarebbe secondo con la Juventus dietro a un carro armato come il Napoli e non è cosa da poco.