Llorente: “Zaniolo alla Juve lo vedrei bene, vorrei Conte in bianconero”

Intervistato per La Gazzetta dello Sport, Fernando Llorente ha affrontato inevitabilmente molte domande riguardanti la Juventus. Dopo una stagione complicata, sia dentro che fuori dal campo, il club ha cominciato a muoversi attivamente sul calciomercato. In uscita va registrata la cessione di Dejan Kulusevski al Tottenham, in entrata si avvicina Timothy Castagne del Leicester City. Primi spunti di un calciomercato che promette sia diverse entrate che sacrifici in usciti. L'ex attaccante bianconero ha espresso la sua opinione su diversi spunti di calciomercato. Ad esempio, un eventuale passaggio di Nicolò Zaniolo alla Vecchia Signora in caso di partenza di Federico Chiesa. Llorente ha risposto così: “Federico contro la Spagna non è entrato in partita. Peccato perché è un giocatore elettrico, che strappa. Non so se farei il cambio, ma Zaniolo alla Juventus lo vedrei bene".