Llorente: “Sarebbe bellissimo giocare con Ronaldo, farei il lavoro sporco”

L'ex attaccante della Juventus ha parlato di Cristiano Ronaldo e del suo passato

La Juventus , dopo l'eliminazione dalla Champions League subita per mano del Porto, si è rituffata nel campionato, unico obiettivo ai bianconeri rimasto dopo l'esclusione dall'élite europea. I bianconeri hanno già raggiunto la finale di Coppa Italia in programma a maggio, che li vedrà di fronte all'Atalanta. e hanno vinto la Supercoppa Italiana contro il Napoli. La rimonta in campionato darebbe un grande segno di forza, con gli uomini di Andrea Pirlo che sono chiamati a rimontare all'Inter dieci punti, con ancora una partita in più da giocare.

Andrea Pirlo e la squadra avranno bisogno del miglior Cristiano Ronaldo, che ha risposto alle critiche piovutegli addosso dopo Porto con una tripletta al Cagliari. Del portoghese ha parlato l'ex attaccante della Juventus Fernando Llorente, che è stato intervistato dai microfoni di "Cadena Ser": "Giocare al fianco di un giocatore come Cristiano Ronaldo sarebbe bellissimo . Potrei aiutarlo, potrei fare il lavoro sporco per lui. Aveva molta pressione per la questione Champions. Se andrà via dalla Juve? Può fare qualsiasi cosa, non pensavo nemmeno avrebbe lasciato il Real Madrid. Può andare dove vuole con la carriera che ha fatto e con il livello che ha".

Il giocatore ha parlato anche del suo passato a Napoli: "Avevo un buon rapporto con Gattuso, ma non si fidava di me. Dopo che sono arrivato sono stati ingaggiati più giocatori nel mio ruolo che dovevano giocare più di me. Non do la responsabilità a Gattuso. Quando sei in un posto dove non contano su di te... Avevo tanta voglia di continuare a giocare e ciò mi ha spinto ad andare avanti. Fisicamente so che posso continuare". Chiosa sul suo passato in bianconero e sul suo tecnico negli anni a Torino: "Conte? Sarei rimasto con lui. Avevamo un bel feeling e ho vinto i miei primi trofei con lui. Come allenatore mi piace molto".