Ex Juve, Llorente riparte dall’Eibar: è ufficiale

Nuova avventura per Llorente

redazionejuvenews

Fernando Llorente riparte dall'Eibar nella seconda divisione spagnola. L'ex attaccante della Juventus, dopo l'avventura in Italia prima al Napoli e poi all'Udinese era rimasto un giocatore svincolato fino ad oggi, quando il club iberico ha deciso di riporre fiducia in lui e di ingaggiarlo per raggiungere la promozione ne La Liga. La punta spagnola firmerà un contratto fino al termine della stagione e poi il club deciderà se rinnovare o meno il suo contratto anche per l'anno prossimo. Di seguito riportiamo il comunicato ufficiale della società: "La Sociedad Deportiva Eibar ha raggiunto un pre-accordo con Fernando Llorente per ingaggiare l'attaccante della Roja fino alla fine della stagione, in attesa di una visita medica.

Il giocatore è sottoposto a diversi accertamenti medici presso IMQ, l'assicurazione sanitaria ufficiale della squadra. Maggiori informazioni verranno fornite nelle prossime ore". Juventus che è sempre rimasta nel cuore di Fernando Llorente così come Massimiliano Allegri. Tutto confermato in una sua intervista a La Gazzetta dello Sport di qualche tempo fa in cui ha confessato di avere il rimpianto delle due finali di Champions League perse: "Ho il rimpianto delle due finali di Champions, l’unico trofeo che mi manca: con la Juve contro il Barcellona e con il Tottenham contro il Liverpool. A Berlino nella ripresa credevamo davvero di poter vincere, la partita era in bilico".

Elogi anche ad Antonio Conte, che ora sembra sia nuovamente per scendere di nuovo in pista sulla panchina del Manchester United: "Appena arrivato alla Juve pensavo di essere in buone condizioni. Cominciammo a lavorare duramente e andai giù, giù, giù. A quei carichi di lavoro non ero abituato. Pensai anche che Antonio fosse pazzo... Mi diede fiducia e presto arrivarono i goal. Conte ha una mentalità pazzesca: ti entra in testa. Ho pensato che presto avrebbe interrotto il dominio della 'mia' Juve".