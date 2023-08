LIVE – Juventus-Atalanta 1° tempo 0-0: bianconeri bene, manca il guizzo

I bianconeri scendono in campo per l'ultima partita amichevole in programma prima dell'inizio della prossima Serie A

La Juventus scende in campo per l'ultima amichevole stagionale contro l' Atalanta , allo stadio Manuzzi di Cesena. Segui con Juvenews.eu la diretta della sfida.

35': RIPARTENZA JUVE: Chiesa guadagna il fondo dalla sinistra per Vlahovic il cui tiro è murato dalla difesa. Weah ci prova in ribattuta ma trova Musso!

30': Cambiaso ferma Lookman al limite un insidiosa ripartenza atalantina: per l'arbitro non c'è fallo.

21': PROVVIDENZIALE DJIMSITI! Altra verticalizzazione pericolosa: Miretti dalla destra crossa in mezzo ma l'Atalanta si salva in angolo.

19': SORTITA FICCANTE DELLA JUVE: Vlahovic alla fine entra in area sulla sinistra ma il passaggio per Chiesa è intercettato!

16': Weah in grande forma: l'esterno si lancia da solo in contropiede costringendo Musso a uscire fino a metà campo per mettere la palla in fallo laterale.