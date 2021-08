L’Italia vince la 4×100 e Tortu ringrazia Chiellini: “Fino alla fine! Grazie Giorgio!”

Il velocista ha postato sul suo profilo Instagram

Sembra essere un'estate magica per l'Italia dello sport, che dopo la conquista degli Europei in finale contro l'Inghilterra, vinta a Wembley ai calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi regolamentari, sta ben figurando anche alle Olimpiadi. Oltre al primo oro della spedizione conquistato da Vito Dell'Aquila nel Taekewondo, sono arrivate altre 9 medaglie d'oro, quattro delle quali dall'atletica. Dopo la vittoria dei 100 metri piani di Marcell Jacobs, il velocista italiano ha contribuito alla vittoria della staffetta 4x100, insieme a Lorenzo Patta, Fausto Desalu e Filippo Tortu: proprio Tortu ha regalato un'ultima frazione di gara che lo ha visto rimontare sulla Gran Bretagna che al cambio era in vantaggio, andando a vincere la gara con il tempo di 37”50, con l'inglese arrivato ad un solo centesimo, con il tempo di 37"51.