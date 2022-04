Lippi: “Se la Juve avesse vinto con l’Inter, si sarebbe giocata lo scudetto”

Nel giorno del suo compleanno, parla l'ex tecnico della Juventus, intervistato dal Corriere dello Sport sulla lotta al vertice in Serie A.

redazionejuvenews

Nel giorno del suo compleanno, il Corriere dello Sport propone un'intervista a Marcello Lippi. Sulla favorita per lo scudetto: "Non voglio parlare di favoriti o non favoriti. Dico solo che la squadra che ho visto fare meglio nelle ultime 2-3 partite è stata l’Inter. Ho notato che è rabbiosa, determinata, viva e concentrata. Contro il Verona sabato ha fatto una grande partita"

La vittoria dell'Inter nel Derby d'Italia ha rilanciato i nerazzurri: "Quei tre punti hanno ridato la carica ai nerazzurri e hanno frenato i bianconeri. Se la Juve avesse vinto, si sarebbe giocata lo scudetto fino alla fine e magari. Adesso invece la lotta è ristretta a quelle tre in testa e ritengo improbabile un recupero della Juventus".

Il Napoli invece ha fallito una grande occasione domenica: "Fallimento è termine che piace a voi giornalisti. Io dico che ha sbagliato una gara, che ha offerto una prova negativa e ha perso contro un’ottima Fiorentina, ma mancano sei giornate alla fine. E se il Napoli le vincesse tutte?" ha detto l'ex tecnico.

Il Milan invece è in un periodo di difficoltà, ma è ancora primo: "Pioli merita i complimenti per come ha fatto giocare la squadra durante tutta la stagione. Un momento così così ci sta, ma non è ancora finita e comunque il Milan è sempre davanti".

Ora mancano solo sei giornate di Serie A: "Un equilibrio così in Italia nelle ultime stagioni non c’è mai stato perché a questo punto la Juventus o l’Inter lo scorso anno avevano, più o meno, ipotecato il titolo. Adesso non ci sono più scontri diretti e avranno un valore incredibile gli incontri che l’Inter, il Milan e il Napoli giocheranno con le squadre medio-piccole. Non c’è niente di scontato e l’impresa della Fiorentina al Maradona lo dimostra: chi vuole vincere lo scudetto non potrà permettersi errori".