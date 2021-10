Lippi: “Soste per le Nazionali un problema. Scudetto? La Juve non va data per spacciata”

L'ex allenatore bianconero ha parlato della Juventus e del campionato italiano

L'ex allenatore della Juventus MarcelloLippi ha concesso una lunga intervista ai microfoni de Il Corriere dello Sport, ai quali ha parlato della Serie A e del problema dei calendari: "Queste soste sono un problema, e vale soprattutto per chi ha tanti sudamericani in squadra. La colpa è delle federazioni competenti, che non hanno voluto cambiare la formula delle loro qualificazioni al Mondiale. Lì in Sudamerica ci sono tantissime squadre, bisogna mettere d'accordo tutti, disputano tre partite e vanno avanti fino a giovedì notte, che da noi è l'alba di venerdì. Vedo che vanno in campo Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Uruguay e via proseguendo. C'è dentro un sacco di uomini importanti per le nostre squadre. Come fa un che ha giocato giovedì sera prendere il volo venerdì, arrivare sabato mattina ed essere schierato la domenica?"