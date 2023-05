Lippi: “La maggiore delusione della Juve è l’uscita dalla Champions”

Marcello Lippi, ex allenatore della Juventus, ha detto la sua in un'intervista a Libero. Ecco le sue parole: "Esistono stagioni nelle quali non te ne va bene una. Ma se parliamo di campionato la Juve è seconda in classifica. La delusione maggiore è venuta dalla Champions, e io so bene cosa significhi la coppa dalle grandi orecchie per la Juve, ne ho vinta una e perse due.