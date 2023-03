Lippi: “Allegri da confermare, alla Juventus bei ricordi. Su Baggio…”

Marcello Lippi, ex allenatore della Juventus, ha detto la sua a CalcioStyle, parlando della Vecchia Signora. Ecco le sue parole: "Juventus? Dei ricordi fantastici! Tutto positivo, una società fortissima, organizzata, dei calciatori molto bravi: si vince per questo motivo non per altro. Abbiamo fatto cinque anni fantastici con queste cinque vittorie più la Champions League, la Coppa Intercontinentale, la Coppa Italia insomma tutto abbiamo vinto.