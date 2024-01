Lippi: “Allegri? Gli allenatori della Juve sono sempre criticati”

A margine del trofeo Maestrelli a Montecatini Terme l'ex allenatore della Juve Marcello Lippi ha detto: "A me la Juventus piace sempre, poi dopo la Juve piace se vince, se non lo fa non piace".

"Gli allenatori della Juventus sono sempre criticati - ha continuato -, così come quelli dell'Inter e del Milan, visto che lottano per il primato in classifica. Allegri è un tecnico di grande cultura sportiva e se la giocherà fino in fondo anche quest'anno. Mi piace questa Juventus così giovane, è sempre stata una squadra che ha rinnovato, lo dice la sua storia”.