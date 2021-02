Lippi (ag. Chiellini): “Vicino alla Roma, ma lo portai a Torino. I litigi con la Juve..”

Le dichiarazioni del procuratore ai microfoni de Il Sole 24 Ore

redazionejuvenews

Dopo i ko contro Napoli e Porto, questa sera la Juventus tornerà in campo all'"Allianz Stadium" contro il Crotone, nella sfida che chiuderà la quarta giornata di ritorno di questo campionato. I bianconeri hanno bisogno dei tre punti per riagganciare il terzo posto, visto il passo falso della Roma a Benevento, e le vittorie di Lazio e Atalanta (che hanno scavalcato in classifica la squadra di Pirlo). I campioni d'Italia in carica, inoltre, potrebbero avvicinare ulteriormente il Milan, sconfitto ieri nel "derby della Madonnina" con un secco 3-0 dall'Inter capolista.

Mancherà in campo l'esperienza di Giorgio Chiellini, out almeno fino alla sfida contro la Lazio del prossimo mese. Il capitano bianconero si è infortunato in occasione della sfida di Champions persa per 2-1 ad Oporto, lasciando il campo dopo solo 20 minuti di gioco nel corso del primo tempo. Un'assenza importante, viste le buone prestazioni fornite dal numero 3 nelle ultime settimane, che verrà sopperita dalla coppia formata da Matthijs De Ligt e Merih Demiral, che tanto bene ha fatto quando chiamata in causa. Chiellini, intanto, è stato soggetto dell'intervista rilasciata dal suo procuratore Davide Lippi ai microfoni de Il Sole 24 Ore:

Il calciatore della tua scuderia di cui va più fiero?

"Giorgio Chiellini, ormai un fratello. È con me da sedici anni, da quando lasciò il Livorno. Per un soffio stava finendo alla Roma, ma riuscii a portarlo alla Juventus. La sua esperienza è anche specchio fedele di come io intendo l’attività".

A cosa si riferisce?

"Ogni giocatore ha il suo carattere e questo non va snaturato. Nel caso di Giorgio, un ragazzo calmo e razionale, abbiamo sempre valutato tutto con attenzione. Tutte le scelte che avrebbero rischiato di creare un litigio con la Juventus sono state accantonate. In un certo senso, agenti e giocatori con uno stile simile finiscono per scegliersi a vicenda".