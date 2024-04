Linus: “La Juventus non dovrebbe essere troppo sicura della Champions…”

Linus ha parlato della corsa ai posti Champions in Serie A: per il conduttore, la Juventus non avrebbe ancora ipotecato la qualificazione

Sulle frequenze di Radio Deejay, Linus ha parlato della corsa alla prossima Champions League. Per il conduttore radiofonico, anche la Juventus farebbe parte del novero delle squadre in ballo per la qualificazione nonostante il vantaggio in classifica. Ecco le sue parole: "Se l’Atalanta vince il recupero con la Fiorentina può scavalcare la Roma. Dalla Juventus alla Roma, che passerebbe sesta, ci sarebbero solo 6 punti con quattro giornate da disputare. La Juve dovrà giocare a Roma e a Bologna, io non sarei così sicuro della qualificazione in Champions League. Allegri ripete sempre che mancano questi punti per l’obiettivo, ma i punti non arrivano mai".