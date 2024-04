Linus: “La Juventus ha pochi leader e tanti ragazzini”

Linus ha parlato della rosa della Juventus di quest'anno: per il presentatore radiofonico, la squadra sarebbe composta da troppi pochi leader

Intervistato da Fabio Caressa per il suo canale YouTube, Linus ha parlato della rosa della Juventus. Ecco le sue parole: "Ora è difficile essere juventino anche tra gli juventini perché ci sono troppe fazioni, pro Allegri e anti Allegri. Vedere arrivare Allegri dopo Conte è stato difficile perché lo avevo sempre visto al Milan, poi però ha fatto delle cose fantastiche. Adesso credo che si trovi un po' in difficoltà con tutti questi ragazzini. Ci sono pochi leader come Szczesny che è molto silenzioso e Danilo, ma di Danilo forse ce ne vorrebbero altri due, tre. Avversaria storica? L'Inter da una ventina d'anni a questa parte. Avverto dai tifosi interisti un grande pregiudizio".