L’Inter risponde all’acquisto di Vlahovic: ufficializzato Gosens dall’Atalanta

L'Inter ufficializza Gosens

redazionejuvenews

L'Inter ha risposto all'acquisto di Vlahovic da parte della Juventuscon quello di Gosens dall'Atalanta. Di seguito riportiamo il comunicato ufficiale dal sito web nerazzurro: "FC Internazionale Milano comunica di aver trovato un accordo con l'Atalanta per l'acquisto del calciatore Robin Everardus Gosens. L'esterno tedesco si trasferisce in nerazzurro in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Robin Everardus Gosens ha un motto, un mantra, un insegnamento che lo accompagna fin da quando era adolescente: dai sempre più di quello che danno gli altri, è il solo modo per migliorare.

Lo ha imparato giorno dopo giorno, ma lo ha razionalizzato una mattina. Non aveva mai fatto parte di nessuna scuola calcio ma giocava a pallone più per divertimento che per altro. Aveva fatto tardi la sera con gli amici e quella domenica, in campo alle 11 a Kleve, in Renania, riuscì comunque a fare quello che gli riusciva meglio: correre più degli altri, solcare il campo e mettere in difficoltà gli avversari. Gol, assist, vittoria. Quel mattino, però, tra il pubblico di quella partita così normale, c’era un osservatore del Vitesse: "Ti va di venire a provare da noi?". La storia del Gosens calciatore inizia così, nel 2012, a 18 anni. Da Emmerich am Rhein, Germania, cittadina sul Reno a 4 chilometri dal confine con l’Olanda, ad Arnhem, Paesi Bassi.

Mezz'ora di auto, o di treno. Un patto a casa, con la mamma, per garantirsi la chance di provare a diventare calciatore: se i voti a scuola scenderanno, smetterò con gli allenamenti. Non esistono persone che sono arrivate al successo senza lavorare duramente: lo ha anche scritto, di recente, nella sua autobiografia. Si chiama "Vale la pena sognare" e racconta la sua storia, compreso quel provino con il Borussia Dortmund in cui fu scartato. Sì, perché se ora Gosens è il nuovo esterno sinistro dell’Inter, lo è diventato lavorando, tantissimo". (Inter.it)