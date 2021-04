L’impegno della Juventus per l’ambiente continua

La Juventus continua con il progetto ambiente

TORINO - Di seguito riportiamo la nota sul sito web ufficiale della Juventus che sottolinea come i bianconeri abbiano portato avanti progetti per l'ambiente: "Juventus è consapevole delle responsabilità e dell’influenza delle proprie azioni sull’ambiente e pertanto si è presa l’impegno di ridurre quanto più possibile il proprio impatto ambientale. Come precursori nel mondo del calcio, negli ultimi otto anni il Club ha già ridotto la propria impronta ambientale e questo impegno, insieme ad un reporting trasparente, è confermato anche per i prossimi anni. A Settembre 2020 il Club ha aderito a due importanti accordi delle Nazioni Unite riguardanti la lotta al cambiamento climatico. Infatti Juventus è stata la prima società calcistica italiana e la 150° firmataria del UNFCCC Sports for Climate Action Framework oltre che la prima società calcistica italiana ad aderire all'iniziativa "Climate Neutral Now". In questo contesto, ci siamo impegnati a migliorare e rendere pubblica la carbon footprint del Club. Nel concreto, il percorso prevede una sempre maggior precisione nel quantificare le fonti di emissioni (soprattutto per le emissioni Scope 3), pianificare una riduzione dell’impatto ove possibile e prevedere una compensazione per la rimanente parte.