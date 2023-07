Il retroscena, Lichtsteiner non tradì la Juve: “Stephan uno di noi”

Lo svizzero -ex giocatore di Lazio, Juventus e Arsenal- nel 2020 si è concesso ai microfoni de La Gazzetta dello Sport dopo la decisione di ritirarsi dal mondo del calcio. Tra i tanti temi trattati aveva confessato questo retroscena: “Mi voleva ma io non ho tradito la Juve. Detestato dai tifosi avversari? Certo. Meno male che fuori dal campo sono diverso. A volte mi riguardavo e non mi riconoscevo. Ero dispiaciuto per certi comportamenti. Capitava però che lo facessi apposta: io scaricavo la tensione, gli avversari la pativano." Dopo 7 anni alla Juve, aveva avuto l'opportunità di andare all'Inter e nonostante tutto ha scelto di non tradire i bianconeri.