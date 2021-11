L’ex Juve Miccoli regala spettacolo con un mandarino… poi lo mangia

L'ex attaccante di Juve e Palermo ha dato spettacolo sui social

redazionejuvenews

Nella serata di ieri l'Italia di Roberto Mancini non è riuscita ad andare oltre l'1-1 interno contro la Svizzera, fallendo moltissime occasioni da gol nell'arco dei 90 minuti. La piu eclatante è capitata sui piedi di Jorginho a 2 minuti dal termine, quando il centrocampista del Chelsea ha ripetuto l'errore dal dischetto, cosi come gli era gia capitato nei due ultimi calciati, nella gara di andata e nella finale dell'Europeo di Wembley. Ma il passo falso degli Azzurri non ruota tutto attorno all'errore dagli 11 metri di uno dei candidati al Pallone d'Oro, bensì in tutto l'intero reparto offensivo, il quale non riesce a trovare con estrema facilità la via della rete.

Ieri sera mancava Ciro Immobile e tutti ci saremmo aspettati qualcosa in piu dal Gallo Belotti, ancora fuori condizione dopo l'infortunio rimediato. Chi invece non sembra aver perso affatto la sua classe è uno che la maglia della Nazionale l'ha indossata in diverse occasioni. Stiamo parlando dell'ex attaccante di Juve e Palermo Fabrizio Miccoli, il quale ha regalato spettacolo sui social attraverso un video condiviso qualche ora fa.

Nel filmato, si vede l'ex numero 10 palleggiare con un mandarino senza mai farlo cadere in terra, ricordando e omaggiando uno dei suoi piu grandi idoli, Diego Armando Maradona. Al termine dello show lo ha poi mangiato, perche come ha ribadito anche Miccoli, 'il cibo non và mai sprecato': "Non può cadere perchè il cibo non va sprecato, dopo l'ho anche mangiato". Ovviamente il suo piede non sarà mai come quello de El Diez ma siamo sicuri che regalerebbe ancora magie in campo.