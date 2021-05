Lewandowski: “Baggio e Del Piero idoli, ricordo Alex dai tempi della Juve”

L'attacante del Bayern Monaco ha parlato

L'attaccante del Bayern Monaco Roberto Lewandowski ha parlato intervistato dai microfoni di Tuttosport: "Baggio è stato il mio primo idolo, lo vedevo giocare con l’Italia e mi faceva impazzire tutto di lui. Avevo una passione anche per Del Piero, lo ricordo ai tempi della Juventus. Pallone d'Oro mancato? Sono orgoglioso di quello che ho fatto nello scorso anno, l’edizione però, come sappiamo, fu annullata e quindi non ci penso più. Spero di segnare anche nelle ultime due giornate di Bundesliga. Per chi gioca qui è più difficile vincere la Scarpa d’Oro perché abbiamo 4 turni in meno rispeto agli altri campionati".

"La Serie A è un campionato più tattico e difensivo ed è difficile segnare. Capita spesso di parlare del calcio italiano, mi hanno raccontato molte cose sul vostro campionato. Ma ora ho un contratto con il Bayern Monaco e mi trovo molto bene qui. Mourinho in Italia di nuovo? Devo dire che un po' mi ha stupito, nel senso che non me lo sarei aspettato. Però la Roma è una bella squadra e si tratta di una città famosa nel mondo per la sua storia".

"Si aprirà un nuovo ciclo, ma quello che ha fatto Flick resterà nella storia. Proveremo a vincere tutto anche con Nagelsmann e per me cambierà poco. Il mio compito è quello di segnare a prescindere dall’allenatore che c’è in panchina".

A proposito di attaccanti, l'ex centravanti della Juventus David Trezeguet ha parlato intervistato dai canali Twitch dei bianconeri: "Attacco della Juve? Non è normale che, nel primo tempo della partita con il Milan, Ronaldo e Morata abbiano fatto un solo tocco in 25 minuti. Può capitare, però è un qualcosa che sta capitando troppo spesso, quello che vedo in campo da fuori è che tanti giocatori sono persi in campo senza l’idea di come sviluppare il gioco e la fase di difesa. Ognuno vuole sbloccare la situazione, ma in Italia non è semplice. Però ripeto, io credo moltissimo in questo gruppo, hanno ancora tempo per trovare la soluzione per arrivare in Champions".