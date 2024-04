L’Europarlamentare Wallace ci ricasca: “Juve merd…”

Sabato alle 18 andrà in scena il della Mole tra Torino e Juventus, valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A. La rivalità tra le due tifoserie la sta facendo da padrona in questi giorni, ed è arrivata addirittura al Parlamento Europeo. Mick Wallace, eurodeputato irlandese e tifoso del Torino, si è presentato in sessione con maglia del Torino addosso, per ricordare la sua fede calcistica anche a distanza. L’irlandese ha voluto mandare un messaggio in vista de derby per caricare i suoi, in una maniera particolare, prendendo la parola ed esclamando: "In bocca al lupo al Torino per sabato contro la Juve. Juve me..a, forza Toro!"