Lesione per Bernadeschi: minimo 2 settimane di stop

Infortunio per Bernardeschi

redazionejuvenews

Nel match di ieri tra Italia e l'Irlanda del Nord, FedericoBernardeschi, ha sentito tirare l'adduttore e ha rimediato un infortunio che sarà pesante anche per la Juventusche perde un altro giocatore in vista del match contro la Lazio e della sfida di ritorno in Champions League. Di seguito riportiamo il report dell'allenamento di oggi dei bianconeri dal sito web ufficiale in cui è uscito anche il bollettino medico dell'esterno della Vecchia Signora: la diagnosi è una lesione di basso grado a carico del muscolo ileopsoas di destra. Tra 10 giorni verranno effettuati nuovi controlli per verificare le condizioni fisiche di Bernardeschi e per capire se il giocatore potrà tornare in campo già ad inizio dicembre.

Di seguito il comunicato: "Finiti i due giorni di stop, da oggi bianconeri al lavoro per tuffarsi nella lunga full-immersion che la Juve affronterà da qui alla fine del 2021. Si inizia sabato, a Roma, contro la Lazio. Il gruppo è dunque ripartito nel pomeriggio, alla Continassa, concentrandosi su possessi palla per la costruzione dell’azione ed esercitazioni sulle varie situazioni di gioco. Sono anche iniziati i rientri dei primi Nazionali. Gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto questa mattina Federico Bernardeschi presso il J|Medical hanno evidenziato una lesione di basso grado a carico del muscolo ileopsoas di destra; tra 10 giorni verranno effettuati nuovi controlli. Domani si torna in campo al pomeriggio".

Brutta tegola, dunque, per Massimiliano Allegri in un momento in cui Bernardeschi sembrava stesse tornando il giocatore di una volta dell'ultimo anno a Firenze e del primo alla Juventus. L'esterno si dovrà fermare per minimo due settimane e, se l'infortunio si rivelerà più grave del previsto, c'è il rischio che la cosa si potrebbe portare avanti fino alla fine del 2021, con l'azzurro che rientrerebbe ad inizio 2022 come il suo compagno di squadra Moise Kean.