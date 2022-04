Leonardo: “Va presa una decisione sul caso Donnarumma-Navas”

Leonardo, ds del PSG, ha analizzato la situazione di Mbappé e di Donnarumma, due casi spinosi per il club parigino.

redazionejuvenews

Leonardo, dirigente del Paris Saint Germain, ha rilasciato delle dichiarazioni a Sky Sport sulla querelle tra Donnarumma e Navas, portieri del club parigino, che durante la stagione si sono alternati. Negli ultimi giorni però sia il campione d'Europa sia l'ex Real Madrid hanno espresso il loro malcontento per la situazione che si è venuta a creare, motivo per cui il dualismo non può essere un'opzione per il futuro, quindi si potrebbe profilare una cessione di uno dei due estremi difensori. Nel caso in cui fosse Donnarumma ad essere sacrificato, la Juventus, da sempre estimatrice dell'ex portiere del Milan, potrebbe mettere gli occhi sul classe '99.

Ecco le parole di Leonardo: "La situazione era chiara per tutti fin dall'inizio, poteva essere più o meno difficile da gestire. E' vero che avevamo un portiere che stava facendo benissimo come Navas, uno dei migliori al mondo. Donnarumma è diventato uno dei portieri più forti al mondo a 22 anni e secondo me era un'operazione da fare, anche se avevamo già un portiere del livello di Navas. E' stata fatta una scelta, si è cercato di dare a entrambi una certa continuità. Se c'è una soluzione che è la migliore per tutti, non avremo problemi a prendere una decisione. Il rapporto con loro è molto chiaro e diretto."

Sull'eventuale addio di Mbappé, che da oramai molti mesi è promesso sposo del Real Madrid, ma la situazione è ancora in divenire, visto che non c'è nulla di ufficiale e ci sono voci di un possibile rinnovo con Les Parisiens: "A Madrid sono sicuri da tre anni... sono troppo sicuri. Penso che Kylian dica la verità, e quando dice di essere nel mezzo di una profonda riflessione e di non saperlo ancora, io ci credo. Penso che stia valutando qual è la decisione migliore per lui. Sa che quello che vogliamo è averlo qui, è il pupillo di tutti, ha tante caratteristiche insieme che fanno di lui il migliore. Prenderà la sua decisione insieme a noi, il rapporto è sempre molto buono."