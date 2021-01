Lentini: “La sconfitta contro la Juventus rischia di aver minato qualche certezza al Milan”

TORINO – Gigi Lentini, ex giocatore, ha parlato ai microfoni di TMW di Milan, Juventus e Torino: “Torino? Vedo una squadra in crescita, Belotti e compagni hanno chiuso il 2020 e cominciato l’anno nuovo mandando segnali confortanti: ottimi i pareggi contro Napoli ed Hellas Verona, importantissimo il successo di Parma. Ma adesso serve accelerare. Campionato o Coppa Italia per il Torino? Difficile da dire, ma penso di sapere quale sarà la competizione cui punteranno maggiormente Giampaolo e i suoi ragazzi. La coppa è una bella opportunità, ma in questa stagione i granata devono pensare solo ed esclusivamente al campionato: proveranno a vincere entrambe le sfide, nessuna squadra scende in campo per perdere, ma credo che nella gara di questa sera avranno di più il coltello tra i denti. Ha dimostrato di essere un grande attaccante, capace di segnare con una regolarità impressionante e ora sta diventando anche uomo assist: ha sempre giocato per la squadra, ma in queste ultime uscite ha fornito anche passaggi vincenti. Non possiamo prevedere il futuro, bisognerà capire quali saranno le ambizioni di Belotti e del Toro. Sicuramente il club dovrebbe puntare a qualcosa di più della semplice salvezza“.

Poi Lentini ha proseguito parlando di Milan: "Il Milan? Innanzitutto, è il momento migliore per sfidarli: non solo perché la sconfitta contro la Juventus rischia di aver minato qualche certezza, ma soprattutto per via delle tante assenze. Non ci sarà Ibrahimovic, poi ci sono Krunic e Rebic con il Coronavirus, ora anche Calhanoglu sembra indisponibile. Il Toro deve provare a vincere almeno uno dei due confronti: darebbe un grande slancio alla classifica e all'autostima, andare avanti a pareggi non ti permette di uscire totalmente dalle sabbie mobili della bassa classifica".