Lengua: “Contro la Juventus, la Roma se la gioca. Dybala a rischio”

Intervistato a Radio Radio, Gianluca Lengua ha parlato della prossima sfida di Serie A tra Juventus e Roma. Ecco le sue parole: "Quello che è successo contro il Napoli ha galvanizzato la squadra. Quella con la Juventus è una partita in cui la Roma può dire la sua. La Juve è una squadra attrezzata, che lotta per lo scudetto e gioca una partita a settimana. Dunque sarà molto complicata. La Roma ci arriverà discretamente. Per me Dybala non parte dall'inizio".