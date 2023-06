L’Empoli chiede 12 milioni per Parisi: la controproposta della Juventus

La Juventus farebbe sul serio per Fabiano Parisi . Secondo quanto riportato da Il Tirreno, alla richiesta formale del club bianconero per il terzino sinistro, l' Empoli avrebbe risposto di volere 12 milioni. Una cifra che non spaventerebbe la Vecchia Signora, che può contare su alcuni assi nella manica.

La Juve non vorrebbe sborsare tutta la cifra richiesta dal club toscano ma inserire almeno una contropartita tecnica per abbassare le richieste. I giocatori indiziati per il passaggio all'Empoli sono Filippo Ranocchia, quest'anno in prestito al Monza, e Matias Soulè. Profili che sarebbero molto graditi alla compagine azzurra.