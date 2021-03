Lehmann: “Neuer superiore a Buffon di due categorie. In Italia dovete evolvervi”

L'ex portiere ha parlato del collega della Juventus

La Juventus continua la sua rincorsa in campionato, con i bianconeri che domani saranno chiamati a scendere in campo all'Allianz Stadium contro la Lazio, per la prima delle due importanti partite che aspettano i bianconeri: dopo quella contro la squadra di Simone Inzaghi infatti, gli uomini di Andrea Pirlo saranno attesi dalla partita con il Porto, ritorno degli ottavi della Champions League, che dovranno recuperare partendo dalla sconfitta per 2-1 maturata all'andata allo Stadio Do Dragao di Oporto.

Due partite le prossime, che diranno molto della Juventus e del suo futuro, soprattutto per quando riguarda i due obiettivi principali della stagione bianconera: conquistata la Supercoppa Italiana in finale contro il Napoli e la finale di Coppa Italia, che si disputerà a maggio contro l'Atalanta, i bianconeri sono ora chiamati a non perdere ulteriore terreno in campionato, trovandosi a meno 10 punti dall'Inter al terzo posto, e soprattutto a centrare la qualificazione agli ottavi di Champions League, grande obiettivo bianconero.

Andrea Pirlo dovrà fare ancora i conti con i tanti indisponibili, ai quali ieri si è aggiunto Rodrigo Bentancur, messo fuori gioco dal COVID e assente per le due prossime sfide contro la Lazio e il Porto, Una formazione da inventare per Andrea Pirlo quindi, che dovrà ancora una volta fare la conta per gli uomini a disposizione. Della Juventus e del suo portiere, secondo questa stagione, Gianluigi Buffon, ha parlato l'ex estremo difensore Jens Lehmann aiuto microfoni de Il Giornale: "Non c’è paragone fra lui e Neuer. Manuel gli è superiore. Almeno di due categorie. In Italia dovete lavorare, evolvervi, sviluppare. Bundesliga, Premier League e Liga sono superiori alla Serie A. Ormai non è nemmeno scontato che abbiate i migliori portieri o difensori come in passato. Ora per me i tre portieri più forti al mondo, ad esempio, sono Neuer, Casteels del Wolfsburg e Allison."