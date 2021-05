Legrottaglie: “Si era capito gia dallo scorso anno che l’Inter avrebbe vinto”

L'ex bianconero ha parlato

"Che voto darei a Pirlo? Io parlerei più che altro di quello che è successo nella Juventus, perché Pirlo è dipeso anche dalle scelte iniziali e da cosa cercava il club. Vogliono sempre vincere, ma per scelte fatte non sono riusciti a competere con l'Inter. Le pecche si vedevano già alla fine dell'anno scorso con Sarri, si capiva che l'Inter li avrebbe superati per creare un nuovo ciclo. Non ha sbagliato solo Pirlo, ma anche la dirigenza. Nonostante ciò la Juve è stata comunque competitiva, la stagione per me con due trofei è più che sufficiente. Ricordo belle partite, come a Barcellona: lì questa squadra ha toccato il massimo. Mi aspettavo di vedere quell'idea per più tempo. Con un anno in più d'esperienza potrà fare bene e provare a mostrare cosa ha nella testa".