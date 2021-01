Legrottaglie: “Problemi Juve? Magari sarà l’anno della Champions. Questa sera importante per l’autostima”

TORINO – Questa sera la Juventus scenderà in campo contro il Napoli per la partita che sancirà la vincitrice della Supercoppa Italiana. La partita avrà luogo al Mapei Stadium di Reggio Emilia, con le due squadre chiamate ad una grande partita per portare a casa i trofeo. La Juventus arriva alla sfida dopo la brutta sconfitta subita contro l’Inter, con gli azzurri che invece vengono dal 6-0 rifilato alla Fiorentina.

Della partita di questa sera ha parlato l'ex calciatore della Juventus Nicola Legrottaglie, che ha detto la sua intervistato dai microfoni di CalcioNapoli1926.it: "Sarà una partita bella, ci saranno tante occasioni. Vedremo un Napoli che cercherà di attaccare lo spazio considerando che la Juventus vuole sempre fare la partita. Il Napoli ha tante frecce come Lozano e Zielinski e può fare veramente molto bene. La vedo una partita aperta, potranno vincerla entrambe e sarà importante soprattutto a livello d'autostima. Chiunque vincerà la coppa potrà costruire anche risultati futuri sulle ali dell'entusiasmo. La favorita? Sulla carta è sempre la Juventus, sia per i valori che per l'esperienza. Ma resta comunque che il Napoli ha grandissimi giocatori. Il caso Juve-Napoli in campionato? La ragione ce l'ha sempre chi decide, ossia le autorità e noi siamo tenuti a rispettarle. È normale che da ambo le parti ognuno abbia tirato l'acqua al proprio mulino. Da una parte la Juventus ha dovuto fare opposizione però alla fine quando si decide, si accetta e si va avanti. Juventus-Napoli è giusto che si giochi e che vinca sul campo la migliore. Il momento della Juve? Dopo nove anni di vittorie ci può stare. I tifosi non devono preoccuparsi ma anzi devono avere grande riconoscenza per quello che la società e la squadra hanno fatto negli anni. Inoltre tutta questa preoccupazione non la capisco, magari quest'anno sarà la volta del Champions League."