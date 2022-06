Legrottaglie: “La Juve è una buona squadra, Pogba farà benissimo”

Nicola Legrottaglie, ex calciatore, ha analizzato il calciomercato della Juventus, parlando anche di Pogba e Zaniolo.

redazionejuvenews

Nicola Legrottaglie, ex difensore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a tuttomercatoweb, parlando del club bianconero e non solo, toccando anche temi di calciomercato estivo: "La Juve è una buona squadra e deve solo trovare gli ingranaggi che le permettono di essere più costante come risultati e prestazioni. Pogba per me farà benissimo, può essere utilizzato dentro il campo ma anche sotto la punta. Le due ali Di Maria e Chiesa possono creare una Juve molto veloce nel riconquistare palla e ripartire. Quando deve fare la partita in spazi ristretti sarà avvantaggiata e in area poi ha un giocatore che se gli porti la palla lì, sposta gli equilibri, è micidiale. Berardi? E' un giocatore diverso da Di Maria, con lui devi cambiare lo sviluppo del gioco, Berardi è più bravo quando viene a giocare dentro il campo".

Su Zaniolo, obiettivo della Vecchia Signora per rinforzare l'attacco in vista della prossima stagione, e sul Milan: "Mi piace tanto, ha avuto infortuni e ha dimostrato di essere comunque forte. Mi ha sorpreso in positivo per come è rientrato, spero possa farsi notare sempre più in chiave nazionale e nelle squadre di club. Potrebbe essere quel che serve al Milan, Pioli ha fatto giocare Messias perchè aveva bisogno di un giocatore che all'occorrenza entrasse tra le linee e saltasse l'uomo. Origi è ottimo ed è quel che serve per attaccare lo spazio e se prendono Sanches rinforzano tantissimo la squadra".

Sul Cagliari: "E' un ambiente un po' particolare e si creano dinamiche che non ti spieghi. Quando siamo andati noi e abbiamo fatto bene arrivando a 47 punti con Rastelli poi dopo hanno cercato di rinforzare la squadra mettendoci anche buona volontà però non ci sono riusciti. E' forse un problema di alchimia, di dinamiche che devono incastrarsi per fare un buon lavoro".