Legrottaglie: “E’ difficile che Allegri torni alla Juve”

L'ex difensore della Juve ha rilasciato delle dichiarazioni

redazionejuvenews

L'ex difensore della Juve Nicola Legrottaglie, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Bianconera, dove ha parlato a tutto tondo dell'attuale momento che sta vivendo la Vecchia Signora, soffermandosi in particolar modo sul futuro della panchina bianconera.

SU CRISTIANO RONALDO - "Chi crede in alcuni principi sicuramente non è sorpreso dal fatto che il rendimento esuli dal singolo basandosi più sul collettivo. Alla fine ha mantenuto le attese, è stato prolifico al massimo, ma bisogna capire che si vince insieme e non da soli”.

SU PIRLO - “Sicuramente Andrea ha provato, ha rischiato, ha messo in atto le sue idee. Deve continuare a pensare di aver fatto la scelta giusta, poi col tempo si matura e si migliora. Sicuramente ha preso una macchina troppo grande e il prezzo da pagare è più alto rispetto al rompere una 500. Penso che sia per lui comunque un’esperienza formativa. Io ho una mia idea, se qualcosa mi permette di ottenere dei vantaggi allora la faccio, viceversa no. Bisogna allenare i giocatori ad attuare la miglior soluzione del momento”.

SULLA CHAMPIONS - “Chi insegue è sempre più avvantaggiato, chi è davanti e ha qualcuno che rischia di prenderlo rischia di più. Io in questo momento vedo favorite Lazio e Napoli rispetto a Juventus e Milan”.

SU ALLEGRI - "Io faccio fatica a pensare che Allegri torni alla Juventus per adesso. Ad oggi credo che tutto dipenderà molto dalla questione Superlega, Champions League, molto dipenderà da questa decisione qui e dal fatto che la Juventus decida o meno di cambiare qualcosa in società. In base a quello poi decideranno l’allenatore, anche una conferma di Pirlo non mi sorprenderebbe, anzi è giusto che gli diano un altro anno”.

SUL SUO FUTURO - “Ho deciso, voglio allenare, adesso è qualcun altro che dovrà decidere se darmi o meno una panchina. Il Palermo? In Sicilia mi conoscono bene e sanno quello che posso dare, ma non decido solo io. Spero di trovare persone in linea con i valori e le idee”.