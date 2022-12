Legale Karsdorp: “La Roma vorrebbe venderlo, ma nessuna rescissione”

Salvatore Civale, avvocato di Karsdorp, difensore della Roma sul piede di partenza e nel mirino della Juventus, ha detto la sua a Tv Play. Ecco le dichiarazioni: "Non credo ci possa essere, alla situazione attuale, il pericolo di rescissione del contratto. Riappianare? Ad offendere è stato Mourinho, è verosimile che se chi ha commesso un errore chiede scusa il calciatore sicuramente accetta. Il problema della società è che c’è un allenatore che non chiede scusa, non si sente in dovere di rispettare società e dirigenza, figuriamoci se può sentirsi in dovere di rispettare il calciatore.