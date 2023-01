Lega Serie A, le statistiche della 19esima giornata: Juve protagonista

La Lega Serie A ha pubblicato un approfondimento sull'ultima giornata di campionato. Protagonista ancora una volta la Juventus.

redazionejuvenews

La Lega Serie A ha pubblicato le statistiche sulla diciannovesima giornata. La Juventus, protagonista del 3-3 con l'Atalanta, rientra nelle curiosità dell'articolo. Ecco la nota: "La Roma è rimasta imbattuta in almeno sette trasferte consecutive in una stagione di Serie A TIM per la prima volta da maggio 2018 (11 in quel caso). Lo Spezia non ha trovato la rete in due partite interne di fila per la prima volta in Serie A. La Juventus è rimasta imbattuta per 13 gare interne di Serie A TIM (8V, 5N): è la squadra che attualmente in Serie A ha la striscia aperta d’imbattibilità interna più lunga nella massima serie (13).

Jeremie Boga ha preso parte ad almeno un gol per tre gare di fila in Serie A TIM per la prima volta in carriera. Davide Ballardini è rimasto imbattuto in tutti i suoi sei esordi assoluti in carriera sulla panchina di una singola squadra in Serie A: vittoria alla guida di Genoa, Lazio e Palermo, pareggio con Cagliari, Bologna e oggi Cremonese. Il Bologna ha guadagnato 16 punti in 10 match al Dall’Ara in questo campionato (4V, 4N, 2P), nelle precedenti 10 stagioni di Serie A solo una volta ha fatto meglio dopo altrettante gare casalinghe (17 punti nel 2016/17).

L’Empoli ha vinto contro l’Inter per la prima volta da aprile 2006 in Serie A, mentre è il secondo successo dei toscani in casa dei nerazzuri nel torneo (il primo è l'1-0 del 18 gennaio 2004 con gol di Tommaso Rocchi). Tommaso Baldanzi è uno dei due giocatori, insieme a Nicola Pozzi, ad aver segnato almeno 4 gol in Serie A prima di compiere 20 anni nella storia dell'Empoli. Il Milan non subiva almeno quattro gol senza segnare in una gara di Serie A TIM da Atalanta Milan 5-0 del 22 dicembre 2019. Mattia Zaccagni è il giocatore italiano che ha segnato di più in questa Serie A TIM (otto)".