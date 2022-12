Lega Serie A, il punto sulla prima parte di stagione del campionato

Un podio che, a parte la capolista, si è delineato solo nelle ultime giornate, quando i bianconeri hanno iniziato a cambiare passo e a conquistare, vittoria dopo vittoria, un fantastico terzo posto. I rossoneri, d’altro canto, con un percorso più lineare, hanno perso soltanto in due occasioni, pareggiato in tre e vinto le restanti dieci partite, mantenendosi, diversamente dalla Juventus, sempre nelle parti alte.

Discorso diverso, invece, per l’Inter di Simone Inzaghi: i nerazzurri hanno vinto sì dieci partite, ma sono stati sconfitti cinque volte senza pareggiare mai un match: i tre punti sono mancati infatti contro Lazio, Milan, Udinese, Roma e Juventus. Con il 6-1 in casa con il Bologna e soprattutto la vittoria esterna a Bergamo per 2-3, Lautaro e compagni sono però riusciti a raggiungere il quarto posto a 30 punti, insieme alla Lazio".