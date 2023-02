Lega Serie A, i record più vicini della ventitreesima giornata

La Lega Serie A ha pubblicato un approfondimento sui record più vicini da raggiungere nella ventitreesima giornata del campionato. Protagonista la Juventus con il portiere Szczesny , vicino alla 150esima vittoria in Serie A. Ecco la nota del massimo organismo calcistico: "Sulla base delle statistiche raccolte da Opta, nel corso di questo turno di campionato potrebbero essere raggiunti i seguenti record: Mario Pasalic (attualmente a quota 149) è vicino alle 150 presenze in Serie A TIM con l'Atalanta.

Se la Juventus vincerà contro lo Spezia, Wojciech Szczesny arriverà a quota 150 vittorie in Serie A TIM. Danilo Cataldi (99) è vicino a registrare 100 vittorie in tutte le competizioni con la maglia della Lazio. La prossima sarà la presenza numero 150 di Theo Hernández in tutte le competizioni con il Milan. Zlatan Ibrahimovic (41 anni e 138 giorni il giorno della partita) può superare Alessandro Costacurta (41 anni, 25gg) e Silvio Piola (40a, 131gg) e diventare il marcatore più anziano in assoluto nella storia della Serie A.

Tammy Abraham (49) è vicino alle 50 reti nei cinque grandi campionati europei. Federico Bonazzoli (attualmente a 12 gol) può diventare il miglior marcatore in solitaria della Salernitana in Serie A. Fabio Quagliarella (549) è vicino alle 550 presenze in Serie A. Scendendo in campo contro il Napoli Gian Marco Ferrari raggiungerà le 150 presenze in tutte le competizioni con il Sassuolo. Adrien Tameze (99) è vicino alle 100 presenze in Serie A TIM".