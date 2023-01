Lega Serie A, tutti gli appuntamenti della settimana

La Lega Serie A ha pubblicato tutti gli appuntamenti della settimana, compreso anche il compleanno di alcuni calciatori della Juventus. Ecco la nota: "Compleanni, anniversari e la ripresa del campionato di Serie A TIM! Lunedì 2 gennaio -1994: buon compleanno Adam Masina (Udinese) -1991: buon compleanno Davide Santon. L`ex difensore di Inter, Cesena, Newcastle e Roma con i neroazzurri ha vinto 2 scudetti (2009, 2010), 2 coppe Italia (2010 e 2011), 2 supercoppe italiane (2008, 2010), 1 Champions League (2010), 1 coppa del Mondo per club (2010). In Serie A TIM ha giocato 143 partite. Martedì 3 gennaio -1932: il Bologna batte 8-0 la Triestina e conquista quella che ancora oggi rappresenta la massima vittoria rossoblu nella serie A su girone unico. -1997: buon compleanno Jérémie Boga (Atalanta) -1997: buon compleanno Fodé Ballo-Touré (Milan) -1997: buon compleanno Tonny Vilhena (Salernitana) -2002: buon compleanno Bruno Amione (Sampdoria) -2002: buon compleanno Altin Kryeziu (Torino) Mercoledì 4 gennaio -1981: comincia il Torneo di Capodanno, organizzato dalla Lega Calcio per sopperire alla pausa del campionato di serie A, durante la partecipazione della nazionale azzurra al “Mundialito” in Uruguay. Le 16 formazioni della serie A 1980/81 vennero suddivise in 4 gironi di 4, a cui seguirono le semifinali tra le vincenti di ciascun girone e la finalissima vinta dall`Ascoli di Carletto Mazzone, 2-1 sulla Juventus di Giovanni Trapattoni. -1974: buon compleanno Andrea Sottil, allenatore dell`Udinese -1990: buon compleanno Alberto Paloschi, oggi al Siena.