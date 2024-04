Lega Serie A, le statistiche della 33°: Juventus protagonista

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sull'ultima di campionato, parlando anche della Juve. Ecco il comunicato: "La Lazio ha vinto quattro delle ultime cinque partite di Serie A TIM (1P), tanti successi quanti nelle precedenti 10 (1N, 5P). Tutti i cinque gol di Luis Alberto in questo campionato sono arrivati in trasferta, tra i centrocampisti dei maggiori cinque campionati europei che hanno segnato solo fuori casa, nessuno ha realizzato più marcature (cinque anche Mahdi Camara). Per la prima volta nelle ultime 20 stagioni di Serie A (dal 2004/05), la Juventus ha subito due gol, su rigore, nei primi tempi di gioco. Da inizio febbraio solo Teun Koopmeiners (sei) ha segnato più gol di Gianluca Gaetano (quattro) tra i centrocampisti in Serie A TIM".