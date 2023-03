Lega Serie A, le statistiche della 25esima giornata: Juve protagonista

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato un approfondimento sulle statistiche dell'ultima giornata di campionato.

redazionejuvenews

Il sito ufficiale della Lega Serie Aha pubblicato le statistiche più interessanti dell'ultima giornata di campionato. Anche la Juventusè protagonista dell'approfondimento. Ecco la nota: "Era dal 6 marzo 2022 che il Napoli non restava a secco di gol in una gara interna di Serie A TIM; da allora, i campani avevano segnato 45 reti per una media di 2.8 a partita. Era dal maggio 2015 che la Lazio non vinceva una sfida di Serie A in casa del Napoli, con Stefano Pioli sulla panchina biancoceleste. Il Monza ha raccolto 32 punti in questo campionato: nell’era dei tre punti a vittoria l’unica squadra esordiente in Serie A capace di fare meglio dopo 25 partite è stata il Chievo 2001/02 (40). Con il gol di Martín Satriano l’Empoli conta quattro giocatori nati dal 2000 in avanti con almeno due reti, nessuna squadra ne ha così tanti in questo campionato. L’Udinese ha effettuato il suo primo (e unico) tiro nello specchio della gara solo al 75° minuto di gioco (con Florian Thauvin). Mario Pasalic ha giocato la sua 150ª partita in Serie A TIM con l'Atalanta. Prima di Nicolás González l'ultimo giocatore della Firoentina che aveva realizzato un gol su rigore contro il Milan in Serie A TIM è stato Erick Pulgar nel febbraio 2020. Il Milan è la squadra con cui Zlatan Ibrahimovic ha giocato più partite in campionato in carriera (123). Il Verona è rimasto a secco di gol per tre incontri consecutivi di Serie A TIM per la prima volta da marzo-aprile 2018 (contro Atalanta, Inter e Benevento in quel caso). Questa è stata la gara in cui lo Spezia ha effettuato più conclusioni in Serie A senza segnare (20).

All’ottavo confronto in Serie A, per la prima volta una sfida tra Sampdoria e Salernitana è terminata in parità. L’attaccante della Sampdoria Jesé è tornato a giocare un match da titolare nei top 5 campionati europei per la prima volta dal 29 aprile 2019. L’Inter ha vinto 10 delle 11 sfide contro squadre neopromosse in Serie A nella gestione Inzaghi (1N), segnando sempre almeno due gol in queste partite. In ciascuno degli ultimi quattro campionati, Lautaro Martínez ha sempre segnato almeno 14 gol; quella di oggi è la sua 100ª vittoria in Serie A TIM. La Roma è rimasta imbattuta in entrambe le sfide stagionali di Serie A contro la Juventus per la prima volta dal 2003/04, con Fabio Capello sulla panchina giallorossa. Gianluca Mancini è il primo difensore della Roma a realizzare un gol da fuori area contro la Juventus in Serie A da Jonathan Zebina, nel settembre 2003. Ottavo gol di Nedim Bajrami in Serie A TIM, primo con la maglia del Sassuolo in campionato.

Prima di Cyriel Dessers, l'ultimo giocatore della Cremonese che aveva segnato una doppietta in un match di Serie A era stato Andrea Tentoni il 6 aprile 1996 contro l'Inter. Il Torino è andato a segno in tutte le ultime 18 gare interne contro il Bologna nel massimo campionato: è la serie aperta più lunga di incontri casalinghi consecutivi in gol per i granata in Serie A, considerando le avversarie attualmente nella competizione. Il Bologna ha effettuato solo due conclusioni in questo primo tempo: era dalla gara contro il Sassuolo dal maggio 2022 che i rossoblù non concludevano una prima frazione con meno tiri tentati (zero in quel caso)".