Lega Serie A, le statistiche della ventottesima giornata: Juve protagonista

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sulle statistiche dell'ultima giornata di campionato, con la Juventusprotagonista. Ecco la nota: "Era dal settembre 1991 che l’Atalanta non espugnava il campo della Cremonese in Serie A (2-1 in quell’occasione); da allora, cinque pareggi e una sconfitta. Ademola Lookman è il debuttane che ha segnato più gol in questo campionato: 13 (a 12 Kvaratskhelia). L'ultimo giocatore dell'Atalanta che al suo debutto assoluto in Serie A ha realizzato almeno 13 reti a questo punto della stagione era stato Poul Rasmussen nel 1952/53. Vincenzo Italiano ha superato i 100 punti in Serie A TIM sulla panchina della Fiorentina (102), vincendo la sua prima sfida da allenatore contro l'Inter nel massimo campionato italiano. Giacomo Bonaventura non segnava un gol di testa in Serie A TIM dal gennaio 2018, sempre al Meazza, con la maglia del Milan contro la Lazio. Per la prima volta nella sua storia la Juventus ha vinto tre partite consecutive in Serie A contro il Verona mantenendo in ciascuna di esse la porta inviolata. Si allunga a 15 la striscia di gare esterne in Serie A TIM senza vittorie per il Verona (6N, 9P) – Gli scaligeri non ne registravano così tante dal marzo 2016 (serie di 17 nella circostanza). Era da febbraio 2012 – con Pioli in panchina – che il Bologna non chiudeva tre match in casa di fila senza subire gol. Dopo 168 giorni Musa Barrow ha ritrovato il gol in Serie A TIM: non ci riusciva dal 16 febbraio 2022 contro il Napoli. Rete numero 65 con la maglia della Lazio per Sergej Milinkovic-Savic contando tutte le competizioni: il centrocampista è diventato il giocatore straniero con più reti nella storia del club biancoceleste. Il gol di Sergej Milinkovic-Savic è il primo subito in casa da fuori area dal Monza in questa Serie A TIM.