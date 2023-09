Lega Serie A, le statistiche della terza giornata: Juve protagonista

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sulle statistiche della terza giornata, con la Juve protagonista. Ecco il comunicato: "L’Inter ha vinto senza subire gol le prime tre partite di questo campionato: la formazione nerazzurra non iniziava un torneo di Serie A con tre vittorie nelle prime tre collezionando tre clean sheets dal 1966. Prima di Lautaro Martìnez l’unico giocatore dell’Inter di questo secolo in grado di mettere a referto almeno cinque gol nelle prime tre gare dei nerazzurri in un torneo di Serie A era stato Mauro Icardi (cinque nel 2017).

Il Torino non vinceva in casa da otto partite di fila (4N, 4P), ossia dal successo per 1-0 contro il Bologna del 6 marzo 2023. Nemanja Radonjic non segnava dal 9 novembre 2022 in Serie A TIM; da allora, aveva solo fornito un assist in 17 presenze in campionato. La Juventus ha chiuso un incontro di Serie A TIM senza subire tiri nello specchio per la prima volta dal 29 ottobre 2022, contro il Lecce.