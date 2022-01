Lega Serie A: comunicate le regole per il COVID

Attraverso il suo sito internet la Lega di Serie A ha pubblicato le regole guida aggiornate in materia di rinvio delle gare e sulla positività dei giocatori delle varie squadre

"Il consiglio di lega del 6 gennaio 2022, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 29 dello Statuto della Lega relativo ai calendari delle competizioni ufficiali, e considerato l'attuale andamento in crescita della crisi pandemica di COVID-19, letta la circolare del Ministero della Salute, ha deliberato di disporre, in via transitoria, eccezionale e limitatamente alla corrente stagione sportiva 2021/2022 le seguenti regole per le ipotesi di positività al virus SARS-CoV-2 dei calciatori di club partecipanti alle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A: