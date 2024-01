Lega Serie A, i record più vicini della 19° giornata: Sarri protagonista

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sui record della diciannovesima giornata, con Sarri sugli scudi.

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sui record più vicini della diciannovesima giornata, con Sarri, ex Juve, protagonista. Ecco il comunicato: "Luis Muriel (attualmente a quota 149) è vicino a essere coinvolto in 150 reti in Serie A TIM. La prossima sarà la presenza numero 200 di Lukasz Skorupski in tutte le competizioni con il Bologna.

Scendendo in campo contro il Milan, Francesco Caputo raggiungerebbe le 200 presenze in Serie A TIM. Johan Vásquez (attualmente a quota 49) è vicino alle 50 presenze in tutte le competizioni con il Genoa. Manca 1 punto a Maurizio Sarri per arrivare a totalizzare 550 punti come allenatore in Serie A TIM.

La prossima sarò la presenza numero 100 di Pedro Pereira in Serie A TIM. Scendendo in campo contro la Juventus, Emil Bohinen raggiungerebbe le 50 presenze in tutte le competizioni con la Salernitana. Samu Castillejo (attualmente a quota 99) è vicino alle 100 presenze in Serie A TIM. La prossima sarò la presenza numero 300 di Duván Zapata in Serie A TIM".

