Lega Serie A, i record più vicini: protagonista McKennie

Il Genoa (attualmente a quota 1899) è vicino a giocare la 1900ª partita della sua storia in Serie A. Scendendo in campo contro il Milan, Stefan de Vrij raggiungerà le 250 presenze in Serie A TIM. La prossima sarà la presenza numero 100 di Weston McKennie in tutte le competizioni con la Juventus. Luis Alberto (attualmente a quota 99) è vicino a essere coinvolto in 100 reti in Serie A.