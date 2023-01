Lega Serie A, i record della 18esima giornata: anche la Juve protagonista

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato un approfondimento sulle statistiche della diciottesima giornata di campionato.

redazionejuvenews

La Lega Serie A ha pubblicato le statistiche della diciottesima giornata. Ecco la nota, con la Juventuse Dybalaprotagoniste: "La Juventus ha subito 5 gol in un incontro di Serie A per la prima volta dal 30 maggio 1993 (1-5 v Pescara); inoltre, il Napoli ha segnato 5 gol contro i bianconeri per la seconda volta nella loro storia nella competizione, dopo il 20 novembre 1988 (in trasferta). Il Napoli ha segnato 44 gol in 18 giornate in questa Serie A stabilendo il proprio record storico nella competizione. Gianluca Caprari ha messo a segno la sua quinta doppietta in Serie A: non ne realizzava una dal 6 gennaio 2022, contro lo Spezia.

Per la prima volta in questo campionato la Cremonese ha realizzato due gol in casa: i grigiorossi non mettevano a segno due reti in una partita di Serie A allo Zini dal 6 aprile 1996 (Cremonese-Inter 2-4). Il Lecce non segnava un gol nei primi tre minuti di gioco in Serie A dal 23 aprile 2011 (Di Michele contro il Genoa). Davide Calabria non segnava dal 23 ottobre 2021 contro il Bologna in Serie A, 28 partite senza reti prima di oggi. L`Inter ha vinto otto delle prime nove partite interne di Serie A per la prima volta dal 2007/08 (otto anche in quel caso).

Il gol di Lautaro Martínez dopo 2 minuti e 37 secondi è la sua seconda rete più veloce in Serie A dopo quella realizzata al Sassuolo nell`ottobre 2019 (1 minuto e 4 secondi). Era da novembre 2016 che il Sassuolo non perdeva quattro partite di fila in Serie A. Solo nel 2013/14 (14 punti) i neroverdi avevano collezionato meno punti dei 16 attuali nelle prime 18 gare di campionato. La Lazio ha collezionato 10 clean sheets fin qui (solo la Juventus con 12 ha fatto meglio): era dal 2001/02 che i biancocelesti non contavano così tanti clean sheets nelle prime 18 gare di campionato.