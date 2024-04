Lega Serie A, i record della 34esima: Juventus protagonista

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sulla Juve. Ecco il comunicato: "Sulla base delle statistiche raccolte da Opta, nel corso del prossimo turno di campionato potrebbero essere raggiunti i seguenti record: La prossima sarà la presenza numero 200 di José Palomino nei cinque maggiori campionati europei. Scendendo in campo contro l'Atalanta Jacopo Fazzini raggiungerebbe le 50 presenze in tutte le competizioni con l'Empoli. Cristiano Biraghi (attualmente a quota 99) è vicino a registrare 100 vittorie in Serie A TIM. Manca una partita a Davide Frattesi per raggiungere le 100 presenze in Serie A TIM. La prossima sarà la panchina numero 300 di Massimiliano Allegri in Serie A TIM con la Juventus. Wojciech Szczesny (attualmente a quota 99) è vicino a tenere la porta inviolata in 100 incontri interi in tutte le competizioni con la Juventus. Manca una presenza ad Alessio Romagnoli per raggiungere le 300 gare in Serie A TIM. Scendendo in campo contro l'Hellas Verona, Ciro Immobile raggiungerebbe le 350 presenze in Serie A. La prossima sarà la presenza numero 300 di Luis Alberto nei cinque maggiori campionati europei. Manca una presenza ad Antonio Sanabria per raggiungere le 150 gare in Serie A TIM. Manca un punto a Ivan Juric per arrivare a totalizzare 150 punti da allenatore in Serie A TIM con il Torino".