Lega Serie A, i record più vicini della ventinovesima giornata

Se il Bologna non subirà gol contro l'Empoli, Lukasz Skorupski arriverà a tenere la porta inviolata in 50 incontri interi in tutte le competizioni con il Bologna. Manca un punto a Thiago Motta per totalizzare 100 punti da allenatore in Serie A TIM con il Bologna. La prossima sarà la rete numero 100 del Frosinone in Serie A TIM. Scendendo in campo contro la Juventus, Kevin Strootman raggiungerebbe le 150 presenze in Serie A TIM. Manca una partita a Lorenzo Montipò per raggiungere le 100 presenze in Serie A TIM con l'Hellas Verona. Se l'Inter vincerà contro il Napoli, Simone Inzaghi raggiungerà le 100 vittorie da allenatore in tutte le competizioni con l'Inter. Ciro Immobile (attualmente a quota 249) è vicino a essere coinvolto in 250 reti in Serie A.