Lega Serie A, i record più vicini: Allegri protagonista

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sui record della seconda giornata di campionato. Ecco il comunicato: "Se l'Atalanta vincerà contro il Frosinone, Mario Pasalic farà registrare 100 vittorie in Serie A TIM. La prossima sarà la vittoria numero 259 di Lukasz Skorupski in Serie A TIM.

Mancano due gol alla Fiorentina per segnare 4000 reti in Serie A. Il prossimo sarà il punto numero 600 di Massimiliano Allegri da allenatore della Juventus in Serie A TIM. Il tecnico toscano, inoltre, è vicino a totalizzare 950 punti come allenatore in Serie A (attualmente è a quota 948). Maurizio Sarri (attualmente a quota 99 gare da allenatore) è vicino alle 100 panchine in tutte le competizioni con la Lazio.