Lega Serie A, i record più vicini da raggiungere: Allegri protagonista

Mancano 3 reti al Bologna per arrivare a segnare 3400 gol in Serie A. Il prossimo sarà il gol numero 50 di Riccardo Orsolini in Serie A TIM. Francesco Caputo (attualmente a quota 24 gol) è vicino ad eguagliare Francesco Tavano (25) come secondo miglior marcatore dell’Empoli in Serie A. Scendendo in campo contro l'Empoli, Luca Ranieri raggiungerebbe le 50 presenze in tutte le competizioni con la Fiorentina. Manca una partita a Milan Badelj per raggiungere le 300 presenze nei cinque maggiori campionati europei. La prossima sarà la partita numero 3100 dell'Inter nella sua storia in Serie A.

Simone Inzaghi (attualmente a quota 99) è vicino alle 100 panchine in Serie A TIM con l'Inter. Manca un punto a Massimiliano Allegri per totalizzare 650 punti da allenatore in Serie A TIM con la Juventus. Vincendo contro l'Hellas Verona, inoltre, il tecnico toscano (attualmente a quota 998 punti) supererebbe i 1000 punti come allenatore in Serie A. La prossima sarà la panchina numero 100 di Maurizio Sarri in Serie A TIM con la Lazio. Scendendo in campo contro il Genoa, Giovanni Di Lorenzo raggiungerebbe le 200 presenze in Serie A TIM. Contro l'Atalanta Alessio Dionisi raggiungerà quota 100 panchine in Serie A TIM. La prossima sarà la panchina numero 100 di Ivan Juric in Serie A TIM con il Torino".